De Ídolo a rival: Cássio reencontra o Corinthians pela primeira vez

Pela primeira vez desde sua saída do Corinthians, o goleiro Cássio estará do outro lado no gramado da Neo Química Arena. Agora com a camisa do Cruzeiro, o camisa 1 celeste será titular no duelo desta quarta-feira (23/7) , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. De volta após cumprir suspensão contra o Juventude, o experiente arqueiro retorna justamente em um reencontro carregado de simbolismo.