Danilo está regularizado e pode estrear pelo Botafogo

Contratação mais cara da história do Botafogo, volante trabalhou com os companheiros pela primeira vez, no Espaço Lonier / Crédito: Jogada 10

Uma das caras novas do elenco do Botafogo, Danilo teve, nesta quarta-feira (23), o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Assim, o volante já pode estrear pelo Glorioso. Ele, aliás, deve ser uma das novidades da equipe do técnico Davide Ancelotti, no próximo sábado (26), contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 16 desta edição do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Alvinegro não conta com o volante Marlon Freitas, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.