Crystal Palace recorre ao TAS após perder vaga na Liga Europa

Time perdeu a vaga pelo fato de John Textor, um dos investidores do clube, ser proprietário do Lyon, que disputará a mesma competição

O Crystal Palace entrou com recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra a decisão da Uefa de rebaixá-lo da Liga Europa para a Liga Conferência. A punição foi motivada pelo descumprimento das regras de propriedade, já que o americano John Textor, além de acionista do clube inglês é dono do Lyon, que participará da mesma competição. O TAS já confirmou o recebimento do recurso apresentado pelos ingleses.

A equipe londrina havia garantido uma inédita classificação ao conquistar a Copa da Inglaterra. No entanto, perdeu a vaga para o Nottingham Forest diante do alegado conflito de multipropriedade envolvendo o Lyon.