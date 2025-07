Cristiano Ronaldo aproveita dias de folga com estada em iate em local paradisíaco

Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Primeiro museu na Ásia

Cristiano Ronaldo ampliou sua presença internacional ao inaugurar o “CR7 Life Museum” em Hong Kong — primeira unidade dedicada à sua trajetória no continente asiático. O espaço abriu as portas ao público no dia 7 de julho, no K11 Art Mall, localizado na região de Tsim Sha Tsui, e permanecerá em funcionamento até junho de 2026. Após esse período, a exposição ficará em outra cidade chinesa, fortalecendo a expansão da marca do atleta em novos mercados.

O projeto, anunciado em abril nas redes sociais do próprio jogador, marca um passo simbólico na conexão com torcedores fora da Europa. Em publicação, o astro convidou o público a “reviver os momentos que marcaram o meu percurso — os gols, os clubes, os troféus, as pessoas, a paixão e os adeptos”.

