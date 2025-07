Cristaldo é ausência em relacionados do Grêmio, e plano de Mano fica em xeque

O Grêmio divulgou a lista de jogadores relacionados para o embate decisivo contra o Alianza Lima, nesta quarta-feira (23), com um desfalque impactante. Afinal, o meio-campista Cristaldo não estará disponível para a partida de volta dos playoffs da Sul-Americana, na Arena. Deste modo, cria-se uma dúvida de qual será a composição do meio de campo titular da equipe. Inclusive, se o técnico Mano Menezes encontrará uma solução para manter a sua promessa de mandar a campo um time com postura mais ofensiva.

Esta mudança de atitude será crucial para ter êxito em reverter a desvantagem depois da derrota por 2 a 0 no jogo de ida no Peru. De acordo com explicação do clube, a comissão técnica decidiu poupar Cristaldo por desgaste muscular. A escolha visa impedir que o argentino tenha uma lesão. Importante destacar que o meio-campista reclamou de dores musculares nos últimos dias.