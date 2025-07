Crise no Vasco: grave acusação contra membro da alta cúpula inflama colapso nos bastidores

Agressão de grupo teria ocorrido após a eliminação do clube na Sul-Americana, ainda nas dependências de São Januário / Crédito: Jogada 10

A crise institucional que assola o Vasco ganhou contornos ainda mais graves entre a noite da última terça-feira (22) e a madrugada desta quarta (23). Isso porque o influenciador Mario Coelho, que cobre o clube, afirmou em sua conta que o dono do perfil “Eu Sou Vascaíno”, no X, acabou agredido por um dirigente dentro de São Januário após a eliminação na Sul-Americana. De acordo com a publicação feita às 05h43, o ataque partiu de um dirigente da alta cúpula vascaína e de outras quatro pessoas. O ataque, ainda segundo o relato, ocorreu ainda dentro das dependências de São Januário, logo após a coletiva de imprensa do técnico Diniz. O Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle e deu adeus à Conmebol Sul-Americana na noite da última terça-feira (22).

"Hoje, após a coletiva, nosso membro do canal @EuSouVascaino_ foi covardemente agredido por um integrante da mais alta cúpula da diretoria. Acompanhado de outras quatro pessoas. Neste exato momento, ele está na delegacia prestando queixa para garantir sua segurança", publicou. A que ponto chegamos!

Jornalista comparece à delegacia A vítima procurou a Polícia Civil logo após a ocorrência para registrar boletim de ocorrência. Como dito por Mario, o jornalista fez a denuncia a fim de garantir proteção. O Vasco, por sua vez, não se posicionou oficialmente sobre o caso. A notícia intensificou o clima de protesto nas redes sociais. Cruz-maltinos em sua predominância demonstraram apoio ao influenciador e criticaram a gestão de Pedrinho, não só pelo episódio, mas pelos resultados e crises internas. Um perfil identificado como ‘Noite de Copa’, classificou o caso como “completamente lamentável e inaceitável”. Esse time além de colecionar vergonha só vem desmotivando o torcedor… lamentável

— freitas (@brvno_txt) July 23, 2025 Outro torcedor desabafou: “Eles são covardes. Ainda se acham no direito de falar do Eurico, que ao menos venceu. Essa gestão apanha, não ganha jogo e ainda são frouxos”.

Eliminação amplia desgaste com a torcida A crise não se limita aos bastidores, mas atinge especialmente os resultados esportivos. O Cruz-Maltino sequer chegou perto de reverter a larga vantagem de 4 a 0 do Independiente del Valle para seguir sonhando com a vaga continental. Após a goleada sofrida na ida, os cariocas garantiram apenas o empate em 1 a 1 com o adversário em São Januário e se despediu da Conmebol Sul-Americana. Apesar da postura ofensiva na etapa inicial, o Cruz-Maltino viu Spinelli abrir o placar para os visitantes aos 37 minutos de jogo. Pablo Vegetti apareceu no segundo tempo para marcar o gol de honra carioca no agregado de 5 a 1 contra o Del Valle. A queda precoce rendeu R$ 9 milhões em premiações ao clube, mas aumentou a dívida com a torcida, que não perdoou o revés. Após o apito final, torcedores vaiaram o time e entoaram cânticos de protesto nas — vazias — arquibancadas de São Januário. Parte da torcida, aliás, deixou o estádio antes do fim da partida.