Corinthians fecha acordo para quitar premiações atrasadas com elenco

Clube vai pagar valores, em três parcelas, referentes às premiações do Brasileiro do ano passado e do Paulistão / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Corinthians se reuniu com jogadores e comissão técnica no CT Joaquim Grava e formalizou um acordo para quitar premiações atrasadas referentes a metas atingidas no Campeonato Brasileiro de 2024 e pela conquista do Campeonato Paulista desta temporada. O clube propôs o pagamento da dívida em três parcelas, sendo a primeira com vencimento ainda esta semana.