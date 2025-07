Com retornos, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Palmeiras

Ganso e Cano estão de volta para a partida desta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Tricolor conta com os retornos do meia Paulo Henrique Ganso e do atacante Germán Cano.

O camisa 10 do Fluminense volta aos relacionados após se recuperar de um edema na coxa direita. Ele, afinal, treinou normalmente com bola nesta semana. Por outro lado, Cano ficou fora diante do Flamengo por opção técnica. O clube, porém, não se manifestou sobre a ausência do jogador.