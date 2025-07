Com novo desfalque, São Paulo faz último treino visando ao duelo contra o Juventude

Lucca teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor e desfalca o Tricolor em Caxias do Sul, em nova rodada do Brasileirão

O São Paulo ganhou mais um problema para o confronto contra o Juventude, nesta quinta-feira (24/7), às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Lucca, que deixou a atividade de terça (22/7) com dores na coxa esquerda, passou por exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor.

O jogador iniciou tratamento intensivo no REFFIS Plus e está fora da partida em Caxias do Sul. Assim, ele se junta a Oscar, que segue em recuperação após sofrer fraturas em três vértebras lombares durante o clássico contra o Corinthians. Aliás, o camisa 8 está medicado, utiliza colete de proteção e permanece em repouso absoluto, sob orientação médica.

Apesar dos desfalques, o técnico Hernán Crespo comandou uma atividade tática, além de ensaios de bolas paradas ofensivas e defensivas. O treinamento também incluiu um enfrentamento em campo reduzido, ajustando os últimos detalhes antes da viagem.

O atacante Lucas Moura, fora dos últimos compromissos por lesão no joelho, iniciou trabalho de transição com corridas supervisionadas pelos fisioterapeutas no gramado. Ele segue seu processo de recuperação, mas ainda sem previsão de retorno.

Com o elenco reduzido, Crespo pode repetir a base do time que venceu o Corinthians no último sábado, com Alisson ganhando espaço como titular no meio de campo. A provável escalação do Tricolor tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e André Silva.