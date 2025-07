Com final eletrizante, Vitória e Sport empatam no Barradão

Resultado não foi benefíco para nenhuma das equipes na tabela do Brasileirão

Em compromisso alucinante na cidade de Salvador, Vitória e Sport empataram, por 2 a 2, em duelo com validade pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, os donos da casa seguem na 15ª colocação, com 16 unidades. Por sua vez, os pernambucanos continuam sem ganhar na competição, tendo apenas quatro pontos ganhos, e “afundado” na última colocação.

Força aérea dos dois lados

Em comum, as equipes apresentavam disposição para trocar passes e tentar a construção ofensiva de pé em pé. Em especial, os anfitriões, já que era o time com maior controle da posse e capacidade de rondar a área adversária. Contudo, erros na parte final da armação levaram o duelo a ter seus principais lances, na primeira etapa, originados de cruzamentos. Nesse sentido, o placar só não foi aberto graças a intevenções importantes por parte dos goleiros Lucas Arcanjo e Caíque França. A exceção dessa regra foi um chute venenoso de Erick, de fora da área, que explodiu no travessão da meta pernambucana.