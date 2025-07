Carrillo revela proposta do Cruzeiro antes de fechar com o Corinthians

Peruano estava vindo ao Brasil assinar contrato com o Timão, quando recebeu um contato do clube mineiro

“Quando eu tinha tudo apalavrado com o Corinthians, já estava vindo, estava no aeroporto, me contataram do Cruzeiro e me ofereceram o dobro que ofereceu o Corinthians. Eu já tinha dado a minha palavra, e agora eu sou corintiano”, contou, em entrevista ao ”ge”.

Titular do Corinthians nesta quarta-feira (23/7), às 19h30 (de Brasília), diante do Cruzeiro, o meio-campista Carrillo reencontra o clube que quase foi seu destino no futebol brasileiro. Afinal, o peruano revelou que recebeu uma proposta financeira superior da equipe mineira momentos antes de fechar com o Timão, mas preferiu manter sua palavra.

Pessoas ligadas ao staff do jogador confirmam a abordagem cruzeirense, mas evitaram revelar mais detalhes. O Cruzeiro, por sua vez, foi procurado, mas não se manifestou oficialmente. Fontes próximas ao clube mineiro negam qualquer contato com o atleta.

A revelação curiosa foi feita durante as gravações das vinhetas oficiais do Campeonato Brasileiro para Globo, sportv e Premiere, quando Carrillo foi desafiado a compartilhar três curiosidades pouco conhecidas da sua trajetória. Ele começou falando sobre seu gosto por moda, destacando o hábito de investir em roupas, tênis e relógios. Contudo, terminou lembrando do episódio com o Cruzeiro, que atualmente lidera a competição nacional.

Carrillo vive boa fase no Corinthians

Aliás, aos 34 anos, Carrillo vive uma de suas melhores fases no futebol brasileiro. Peça importante na reta final do último Brasileirão e fundamental na campanha vitoriosa do Corinthians no Paulistão, o peruano consolidou-se como um dos líderes técnicos da equipe de Fabinho Soldado e Dorival Júnior.

Desde que chegou, soma 55 jogos, dois gols e cinco assistências, a última delas no confronto contra o Ceará, no Castelão, pela 14ª rodada. Aliás, sua performance consistente no Timão também rendeu retorno à seleção do Peru, na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com status de titular e boa relação com o elenco, Carrillo é visto como uma das referências do Corinthians no momento delicado da temporada, especialmente diante de um adversário direto como o Cruzeiro, justamente o clube que tentou tirá-lo do Timão antes mesmo da estreia.