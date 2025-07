Botafogo aproveita janela para enxugar elenco. Veja a barca!

Com passagens em grandes ligas do planeta como auxiliar, Davide Ancelotti terá, enfim, que se acostumar à nova realidade. Afinal, na Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha, a remontagem começava antes da temporada, a partir de julho, nas férias dos europeus. Na janela do inverno no Velho Continente, em janeiro, os clubes geralmente fazem aquisições pontuais, algo muito diferente do que está acontecendo com o Botafogo. Ou até passam batido pelo mercado. O Jogada10 , em uma de suas três coletivas de Ancelottinho, abordou o assunto.

O Campeonato Brasileiro ainda não chegou à metade. Mas o Botafogo estuda o custo-benefício dos jogadores, remonta o elenco com novas aquisições, efetua vendas e deixa algumas saídas bem encaminhadas. Assim, os dois últimos nomes que se juntam a uma barca que vai zarpar lotada são o centroavante Rwan e o volante Patrick De Paula. Antes deles, ainda nesta semana, o clube negociou o zagueiro Serafim, o volante Kauê, e os atacantes Lobato e Yarlen. Neste processo de “limpeza” do plantel, alguns jogadores sairão em definitivo. Outros vão ganhar rodagem e podem até ser reaproveitados lá na frente.

“É um desafio. O mercado vai fechar no final de agosto. Acredito que a característica principal de um treinador é a adaptação. Vai ser um exercício de adaptação. O elenco pode mudar, mas sempre vamos falando com a diretoria para fazer com que o elenco seja o melhor possível. Eu estou aqui e os jogadores que tenho podem jogar da melhor maneira possível”, respondeu o treinador do Mais Tradicional.

Campões pelo Botafogo também meteram o pé

Assim que a janela abriu, o Botafogo também perdeu nomes de peso no elenco. Saíram três titulares: o centroavante Igor Jesus e o zagueiro Jair reforçam o Nottingham Forest (ING). Já Gregore reencontra o técnico Artur Jorge no Al-Rayyan, do Qatar. O primeiro e o último são figuras emblemáticas dos títulos da Libertadores de 2024 e do Brasileirão do mesmo ano. Cuiabano, por sua vez, fica. O Botafogo resistiu ao assédio da Inglaterra e negou uma oferta do Brighton. O Forest também demonstrou interesse no lateral-esquerdo, mas não houve avanços.

O próximo a sair é o volante Danilo Barbosa, alvo de uma disputa entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Enquanto os dois saem no tapa, o Botafogo já definiu que não conta mais com o jogador. Ele, aliás, nem viajou para Recife no último fim de semana, na vitória sobre o Sport por 1 a 0, pela rodada 15 do Brasileirão.

Adeus ou até breve

Jesus (centroavante) – Assinou contrato de quatro anos com o Notting Forest (ING). Saiu por 20 milhões de euros.