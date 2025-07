Barros rebate críticas sobre seu trabalho no Palmeiras: ‘Me entrego diariamente’

Diretor do Verdão diz lidar com críticas constantes, defende sua trajetória no clube e afirma que negociação com Abel está encaminhada

O cenário mudou em 2025. Nesta temporada, o clube investiu mais de R$ 500 milhões em oito reforços. Algo que fortaleceu ainda mais o elenco e reabriu o debate sobre o papel de Barros na condução do departamento de futebol. Em entrevista ao programa Zona Mista do Hernan, do ‘Uol’, Barros falou abertamente sobre os ataques que recebe e a forma como lida com a pressão externa.

Há seis anos à frente da diretoria de futebol do Palmeiras, Anderson Barros consolidou-se como uma figura central nos bastidores do clube, acumulando conquistas expressivas, participações em negociações importantes e, ao mesmo tempo, críticas da torcida. Mesmo com um currículo vitorioso, o dirigente segue longe de ser unanimidade entre os alviverdes. Especialmente pela percepção de ausência de contratações de “peso” em algumas temporadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Essa é a sexta temporada do meu trabalho no Palmeiras. Por vezes, na própria arquibancada, eu vi o meu nome chamado de forma muito negativa. Vi a imprensa fazer críticas sem ter o conhecimento de quem é o Anderson Barros. Mas eu sei que a vida já me bateu de tal forma, que é fundamental para mim acreditar no trabalho. Eu me entrego a essa instituição diariamente, minha esposa diz que eu só penso no trabalho, e é nisso que eu acredito”.

Com um perfil mais discreto que outros dirigentes do futebol brasileiro, Barros reforça a importância da confiança no próprio processo e do reconhecimento interno como combustível.

“Por muitas vezes as críticas incomodam, ninguém é de ferro. Mas quando eu vejo o que estou realizando e a forma que me entrego, o reconhecimento que tenho dos profissionais, principalmente do Palmeiras, me dá força suficiente para poder suportar e seguir até o momento que a senhora presidente ou a diretoria entenderem que eu deva exercer esse cargo”.

Anderson Barros defende seu trabalho no Palmeiras

Barros também se mostrou incomodado com notícias falsas e críticas infundadas a sua conduta e trabalho, ressaltando sua preparação e trajetória no futebol.