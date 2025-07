Barcelona anuncia contratação do atacante Marcus Rashford

Marcus Rashford é o novo jogador do Barcelona. Nesta quarta-feira (23), o clube catalão anunciou a contratação do atleta por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo. O atacante inglês foi cedido pelo Manchester United até 30 de junho de 2026.

Marcus Rashford assinou contrato nesta quarta-feira (23), em uma cerimônia privada que contou com a presença de Joan Laporta, presidente do Barcelona, o ex-jogador Deco, diretor esportivo do clube, além de outros membros do Conselho de Administração.