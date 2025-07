Atlético paga atrasados ao elenco após cobranças

Rubens Menin, sócio majoritário da SAF do Galo, garantiu o pagamento e terá conversa com jogadores nesta quarta-feira

Depois da polêmica com os jogadores, o Atlético-MG pagou, nesta quarta-feira (23), os valores que estavam em aberto com o elenco. O direito de imagem que venceu no dia 20 de julho e as luvas pontuais que estavam em débitos com alguns atletas. O dinheiro para a quitação dos atrasados, afinal, veio de Rubens Menin, sócio majoritário da SAF.

Rony, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes cobraram o time por atraso no salário. Os jogadores alegaram que, além dos salários, há atraso no pagamento de bicho, luvas e comissões.