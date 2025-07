Arboleda destaca vitória no clássico como motivação para a sequência do São Paulo

O São Paulo desembarcou no começo da noite desta quarta-feira (23), em Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude, nesta quinta-feira (24), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega à Serra Gaúcha com a ausência do atacante Lucca, mas com o retorno do lateral-esquerdo Enzo Díaz.

Quem também está confirmado para o confronto é o zagueiro Arboleda. O equatoriano destacou a importância da vitória no clássico contra o Corinthians, na última rodada, que encerrou uma sequência negativa do São Paulo no torneio. Além disso, o defensor acredita que a equipe já está conseguindo refletir o trabalho de Hernán Crespo.