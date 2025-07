Após festão de aniversário, Vini Jr reúne jovens apontadas como affairs em praia no Rio

Jogador segue curtindo as férias no Rio de Janeiro; Ele levou convidadas da sua festa para aproveitar a praia / Crédito: Jogada 10

Vini Jr segue curtindo suas férias no Rio de Janeiro após sua festa de aniversário de dois dias no último final de semana na cidade. Ele, aliás, reuniu jovens apontadas como supostas affairs em um passeio na praia na terça-feira (22). Dessa forma, o jogador aproveitou o dia de sol no Rio para levar algumas das suas convidadas estrangeiras para curtir uma praia. No entanto, duas delas já foram apontadas como affairs de Vini Jr: as influenciadores Catherine Bascoy e Victoria Ruiz.

Catherine, que também esteve no aniversário do jogador ano passado, chegou a compartilhar fotos em clima de intimidade com ele. Assim, aumentou os rumores de que poderiam ser mais que amigos. No entanto, ela assumiu o namoro com Tiago há alguns meses. Por outro lado, Victoria vem sendo apontada como uma affair recente. Aliás, a jovem espanhola tem ficado cada vez mais próxima de Vini Jr, assistindo inclusive partidas do Real Madrid em um setor reservado para amigos e familiares do craque. Além disso, na última vez que compareceu ao Santiago Bernabéu, ela usou a camisa 7 e marcou o brasileiro em uma das publicações no Instagram. Além das duas, quem também estava curtindo uma praia com o jogador foi a modelo mexicana Dania Mendez, conhecida por sua participação no "BBB 23". Na época, Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos após serem acusados de assediá-la.