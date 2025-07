Amigos, Alan Patrick e Neymar travam duelo de camisas 10 em Santos x Inter

Jogadores iniciaram a trajetória juntos nas categorias de base e também vitoriosa no profissional do Peixe

Amigos de longa data, desde as categorias de base do Santos , Alan Patrick e Neymar se enfrentam nesta quarta-feira (23), quando Peixe recebe o Internacional, pela 16ª rodada do Brasileiro, às 21h30, na Vila Belmiro. Coincidentemente, ambos vestem a camisa 10 de suas respectivas equipes.

Assim, o Santos decidiu tomar uma decisão drástica para não deixar escapar cedo os dois. De acordo com Alberto Vieira, técnico dos dois à época, o clube criou duas categorias, uma para cada um. No caso, o time sub-12 para Neymar e o sub-13 para Alan Patrick.

Brilho coletivo

No time profissional, eles atuaram juntos em 28 oportunidades. Neste período, foram 13 vitórias, dez empates e cinco derrotas. Neymar marcou 12 gols e ajudou com sete assistências neste intervalo. Já Alan Patrick balançou a rede cinco vezes. Inclusive, um desses saiu de um passe de Neymar, contra o Once Caldas, pelas quartas de final da Libertadores de 2011, quando o Santos foi campeão. Eles ainda venceram juntos a Copa do Brasil de 2010 e o bicampeonato paulista em 2010 e 2011.

O entrosamento no Santos, inclusive, também foi crucial para a conquista do Sul-Americano Sub-20, pela Seleção Brasileira, em 2011, no Peru. O título valeu vaga para os Jogos Olímpicos de Londres-2012. Apesar de traçarem caminhos diferentes, eles conservaram a amizade. Recentemente, no período de férias, as duas famílias se encontraram.