‘Falso 9’ ou camisa 10? Santos ainda busca a melhor função para Neymar

A busca por uma formação ideal no Santos passa, inevitavelmente, pela melhor forma de utilizar Neymar. O camisa 10, principal referência técnica do elenco, tem variado de posicionamento nos últimos jogos sob o comando de Cleber Xavier. E nesta quarta-feira (23), às 21h30, contra o Internacional, na Vila Belmiro , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o craque deve novamente atuar centralizado, exercendo a função clássica de armador.

Será o terceiro jogo consecutivo em que Neymar alterna entre ser um autêntico “camisa 10” ou um falso 9. Na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no retorno do Brasileirão após a pausa, o jogador atuou recuado, comandando a criação ofensiva. Já na derrota para o Mirassol, no sábado (19), foi testado como referência avançada, em um time sem centroavante de origem.

Para o duelo diante do Colorado, em confronto direto na parte inferior da tabela, a tendência é de Neymar atuar mais recuado, com Deivid Washington reassumindo o posto de centroavante. A ideia é explorar o poder de articulação do craque, dando mais fluidez ao ataque santista.

“Vou usá-lo nas duas funções: como 10 ou falso 9, porque tem jogado por dentro”, afirmou Cleber Xavier, sem cravar uma escolha definitiva para a posição de Neymar.

Com essa estratégia, Rollheiser, que cumpriu suspensão contra o Flamengo e retornou no último jogo, deve acabar sendo deslocado para o lado direito do meio-campo, substituindo Barreal.