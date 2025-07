Vasco empata com o Del Valle e está eliminado da Sul-Americana

Cruzmaltino teve oportunidades para sair na frente, não aproveitou e se despediu do torneio com vaias em São Januário

O Vasco está eliminado da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (22) o torcedor até sonhou, mas a equipe não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas, principalmente na primeira etapa, e ficou no empate em 1 a 1 com o Independiente Del Valle, do Equador. Com um placar agregado de 5 a 1, os equatorianos avançaram na competição.

A eliminação foi marcada por muitas vaias e protestos das arquibancadas. Agora, resta ao Vasco tenta se reabilitar no Brasileirão. Na próxima rodada, o Cruzmaltino encara o Internacional, em Porto Alegre, no domingo (27), às 18h30. Já o Del Valle segue na competição e enfrentará os compatriotas do Mushuc Runa nas oitavas de final.