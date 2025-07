Vasco divulga relacionados com saídas e retornos

Com direito a ausências e retornos, o Vasco divulgou no começo da noite desta terça-feira (22/7) os relacionados para o jogo de logo mais contra o Independiente del Valle (EQU), pela volta dos playoffs da Sul-Americana. São, dessa forma, três saídas e três entradas na lista de Fernando Diniz em relação ao time que empatou por 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado (19/7), em São Januário.