STJ nega habeas corpus a Bruno Henrique, que segue como réu

Defesa do atacante do Flamengo tentou anular a investigação alegando incompetência da Justiça do DF, mas o ministro indeferiu o recurso

Os advogados de Bruno Henrique, de fato, questionaram a competência do foro. Eles argumentaram que a Justiça do Distrito Federal não poderia julgar o caso. Para a defesa, a ação deveria correr na Justiça Federal e não na distrital. O ministro Joel Ilan Paciornik, no entanto, negou o pedido. Ele considerou que o habeas corpus não era o recurso correto para essa discussão.

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, sofreu um importante revés na Justiça. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus feito pelo jogador. A decisão, publicada na segunda-feira (21), mantém a investigação criminal contra ele. O atleta, portanto, continua como réu no caso de suposta manipulação de apostas . A defesa do jogador, contudo, tentava anular todo o processo.

Em junho, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra Bruno Henrique, acusando-o de forçar um cartão amarelo de forma proposital.O lance, segundo a acusação, ocorreu em um jogo contra o Santos, em novembro de 2023. O objetivo seria beneficiar um grupo de apostadores, que incluía seu próprio irmão.

A situação do atacante, inclusive, se complicou com um novo fato no processo. Um dos outros suspeitos no caso fez um acordo com o Ministério Público. Em troca de uma pena mais branda, ele admitiu que sabia com antecedência que o jogador seria advertido. O delator, então, fará serviços comunitários e pagará uma multa.

Apesar das evidências e da delação, o atacante do Flamengo nega qualquer envolvimento. Desde o início das investigações, ele afirma não ter manipulado o cartão amarelo. O caso começou a ser apurado em agosto do ano passado. A investigação, enfim, resultou no indiciamento do jogador e de outras oito pessoas.