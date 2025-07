São Paulo vai atrás de novo meia após lesão de Oscar. Lateral é prioridade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A lesão do meia Oscar, sofrida na última rodada contra o Corinthians, acendeu o alerta no setor. O jogador sofreu uma lesão muscular e pode ficar fora de ação por até oito semanas, abrindo espaço para a chegada de um novo meio-campista.

Contudo, a diretoria busca um perfil diferente do de Oscar, que atua como um armador mais clássico. A preferência recai sobre um jogador mais dinâmico, capaz de transitar entre as duas áreas e contribuir também no setor ofensivo. Um estilo semelhante ao de Marcos Antônio, atualmente no elenco.

Além disso, a saída de Ruan Tressoldi, que retornou ao Sassuolo, da Itália, acentuou a carência de um defensor destro para atuar pelo lado direito da zaga. A necessidade se torna ainda mais evidente considerando que o técnico Hernán Crespo tem adotado com frequência o esquema com três zagueiros (3-5-2), no qual a presença de um zagueiro com essas características é considerada essencial.