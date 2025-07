Richard Ríos desembarca em Lisboa para assinar com o Benfica e gera ‘confusão’

Volante vai assinar com o clube português por cinco temporadas e causou um alvoroço na torcida ao chegar no aeroporto

O volante Richard Ríos chegou na manhã desta terça-feira (22/7) a Lisboa, onde realizará exames médicos e assinará contrato com o Benfica. O clube português investirá 30 milhões de euros (cerca de R$ 176 milhões na cotação atual) para contratar o colombiano, em uma das transações mais caras da história do Palmeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Recebido por jornalistas e torcedores no aeroporto da capital portuguesa, Ríos manteve o tom discreto e evitou declarações mais detalhadas, mas não deixou de responder sobre um dos temas que mais chamou atenção nas últimas semanas: o reencontro com Nicolás Otamendi. Afinal, ele e o zagueiro do Benfica tiveram um atrito durante uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas entre Colômbia e Argentina.

“Agora vamos ganhar títulos juntos”, disse o jogador, rindo, ao ser questionado sobre o episódio com o novo companheiro de equipe.

Aos 24 anos, Richard Ríos vive o melhor momento da carreira. Contratado pelo Palmeiras em 2023, ele rapidamente se firmou como titular e conquistou a confiança da comissão técnica e da torcida alviverde. A venda para o Benfica figura entre as maiores da história do clube paulista, que detinha 70% dos direitos econômicos do atleta.

Aliás, antes de acertar com os encarnados, o colombiano também foi alvo de sondagens da Roma, da Itália. No entanto, foi o projeto esportivo do Benfica que mais agradou ao jogador e ao seu estafe. Ríos assinará contrato por cinco temporadas com o clube português.