Recurso no STJD pede para aumentar a pena de Dudu para 10 jogos de suspensão

O caso envolvendo o atacante Dudu, do Atlético Mineiro, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ganhou mais um capítulo no STJD. A União Brasileira de Mulheres (UBM) entrou com um recurso nesta terça-feira (22). A entidade, que fez a denúncia original, pede agora a pena máxima ao jogador. O órgão, portanto, quer aumentar a suspensão e a multa do atleta do Galo. Além disso, a UBM também exige uma retratação pública.

O novo recurso, de fato, busca endurecer significativamente a punição do atleta. A UBM solicita que a suspensão de Dudu passe de seis para dez jogos. O órgão também pede que a multa seja elevada de R$ 90 mil para R$ 100 mil. A entidade propõe ainda que o jogador participe de campanhas educativas da CBF sobre o tema.