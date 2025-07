Paulinho passa por cirurgia no Palmeiras e prepara retorno para 2026

Atacante do Verdão passou por procedimento na perna direita para corrigir problema que o incomoda desde os tempos do Atlético

“A cirurgia na tíbia da perna direita do atacante Paulinho foi realizada na tarde desta terça-feira. O procedimento foi bem-sucedido e o jogador começará a recuperação com o Núcleo de Saúde e Performance nos próximos dias”, informou o clube.

O atacante Paulinho passou por cirurgia na perna direita nesta terça-feira (26). O procedimento ocorreu bem e o jogador só deve voltar a jogar pelo Palmeiras em 2026. O jogador passou por fixação na tíbia com enxerto ósseo para corrigir problema que causa dores no atleta desde a temporada passada, quando ainda atuava no Atlético.

O jogador já havia realizado um procedimento cirúrgico no mesmo local no ano passado. O departamento médico do Atlético havia diagnosticado Paulinho com uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. Entretanto, junto com o Galo, o atacante decidiu seguir atuando e tratar da lesão no final da temporada.

Paulinho chegou ao Palmeiras no começo do ano e estreou apenas em abril, por conta da lesão. Desde antes do Mundial de Clubes, o atacante conversava com a comissão técnica e o departamento médico do clube, que não queria submetê-lo a mais uma temporada desgastante. Havia o receio que o jogador tivesse uma nova contusão.

Com isso, Paulinho atuava por no máximo 30 minutos em cada partida e, mesmo assim, voltou a sentir dores na perna direita. Ainda antes do torneio nos Estados Unidos, o atleta decidiu com o clube que iria realizar uma nova cirurgia.