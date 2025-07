Palmeiras estipula valor para gastar após saída de Ríos e tem mexicano como alvo

Verdão fez consulta por Marcel Ruiz, do Toluca, do México, mas não vai abrir os cofres para achar um substituto para o colombiano

A transferência de Richard Ríos para o Benfica garantirá um retorno financeiro expressivo ao Palmeiras. Afinal, o clube paulista irá embolsar 21 milhões de euros, aproximadamente R$ 136 milhões, por deter 70% dos direitos econômicos do volante colombiano. No entanto, a reposição no elenco não seguirá o mesmo padrão de investimento.

Apesar do montante arrecadado, a diretoria alviverde não pretende reinvestir valores semelhantes na busca por um novo segundo volante. O entendimento no clube é que Lucas Evangelista, contratado no fim do Campeonato Paulista justamente para essa função, já representa uma solução viável para suprir a saída de Ríos.

Mesmo assim, o Verdão estuda o mercado e está disposto a investir até 14 milhões de euros (cerca de R$ 91 milhões) em uma nova contratação. Para efeito de comparação, a aquisição mais recente, o atacante Ramon Sosa, custou aos cofres do clube 12,5 milhões de euros, com possibilidade de mais 1,5 milhão em bônus por metas atingidas.

Nos bastidores, o Palmeiras sondou alguns nomes nos últimos dias. Um deles foi o do meio-campista Marcel Ruiz, destaque do Toluca, do México. Contudo, o volante tem o desejo de atuar na Europa e disse não ao Verdão em um primeiro momento. Recentemente, o Ipswich Town, da Inglaterra, tentou a contratação do jogador, que não se empolgou com a proposta recebida. Ele aguarda novas ofertas nessa janela de transferências.

Assim, Lucas Evangelista deve seguir como titular no meio de campo do Palmeiras. O clube ainda aposta em Emiliano Martínez como substituto imediato, mesmo ele sendo primeiro volante de origem.