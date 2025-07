Grêmio renova com Braithwaite até o fim de 2027

Vínculo anterior do atacante dinamarquês com o Imortal expirava no fim de 2026. Conversas se estenderam por quase quatro meses / Crédito: Jogada 10

O Grêmio anunciou um desfecho positivo nas negociações para a renovação de contrato de Braithwaite.Rolou na noite desta segunda-feira (21), através de postagem do seu site oficial. O novo vínculo do atacante dinamarquês com o Imortal teve ampliação de mais um ano, até o fim de 2027. O camisa 22 se manifestou sobre a extensão do seu contrato com o Tricolor Gaúcho, Assim, garantiu que seguirá totalmente dedicado a contribuir ao time.

A torcida, meus companheiros e toda a estrutura do clube me fazem sentir em casa. Quero continuar dando meu máximo em campo e ajudando a equipe a alcançar os objetivos", frisou Braithwaite. O atacante dinamarquês e o Grêmio tinham um acordo prévio para a renovação de contrato desde março. Contudo, precisaram estender as tratativas por quase quatro meses por questões burocráticas a serem resolvidas. O camisa 22 sofreu com dores no tornozelo direito, que o acompanhavam antes da paralisação na temporada. Braithwaite volta a ser esperança para o Grêmio Com isso, ele foi ausência de parte da preparação na intertemporada e desfalque nos três primeiros jogos depois do retorno dos compromissos. No caso, a vitória sobre o São José na decisão da Recopa Gaúcha, além das derrotas para Cruzeiro e Alianza Lima pelo Brasileirão e Sul-Americana, respectivamente.