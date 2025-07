Fluminense x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta vencer a primeira no Brasileirão depois do retorno do Mundial e encara o Alviverde, que busca encostar no líder Cruzeiro / Crédito: Jogada 10

Ainda sem vencer desde que voltou do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, o Fluminense terá mais um confronto direto na luta por uma vaga no G6 do Brasileirão. Nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), os comandados do técnico Renato Gaúcho medem forças com o Palmeiras, que também disputou o torneio da Fifa. Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras soma 20 pontos e ocupa, no momento, a 8ª colocação, com jogos a menos. O Alviverde, por sua vez, está em 4º lugar, com 26, também com partidas a menos que seus adversários.

Onde assistir O confronto desta quarta-feira (23) terá a transmissão do SporTV e dos canais Premiere. Como chega o Fluminense O Tricolor deixou o G6 após as derrotas para Cruzeiro e Flamengo, ambas no Maracanã. Nesse sentido, a equipe terá pela frente mais um jogo em seu estádio para reagir na competição. Otávio segue de fora por causa de uma lesão no tendão de Aquiles (perna esquerda), enquanto Paulo Henrique Ganso voltou aos treinamentos (depois de um edema na coxa direita) e é dúvida. Por outro lado, tendência é que Samuel Xavier volte a ser titular na lateral direita. Dessa forma, dos últimos sete confrontos com o time paulista, o Fluminense perdeu apenas um, no Brasileirão de 2023. Além disso, soma quatro triunfos e dois empates. Uma dessas vitórias foi na última rodada da edição passada, que salvou a equipe de um possível rebaixamento, no Allianz Parque.