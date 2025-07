Flamengo resolve pendência e aguarda Carrascal nos próximos dias

Rubro-Negro esperava chegada do meia colombiano, de 27 anos, no último fim de semana, porém houve atrasado nos documentos

O Flamengo vai receber, nesta terça-feira (22), o volante espanhol Saúl, novo reforço do clube que estava no Sevilla. Além dele, o Rubro-Negro aguarda a chegada de Carrascal, que estava no Dínamo de Moscou, nos próximos dias. O clube carioca, afinal, resolveu a pendência com os intermediários. O acordo entre as partes está fechado.

O Flamengo, aliás, esperava Carrascal no último fim de semana, porém houve atrasado nos documentos. Porém, agora está tudo alinhado. O Rubro-Negro vai pagar 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões na cotação atual) ao clube russo, pela contratação do jogador. O meia de 27 anos será apenas o oitavo colombiano da história rubro-negra.

Carrascal começou sua carreira no Millonarios, da Colômbia, e teve suas primeiras experiências na Europa pelo Sevilla B e pelo Karpaty, da Ucrânia. No entanto, ele se destacou no River Plate. Em seguida, ele foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e, desde o ano seguinte, estava no Dínamo de Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou oito gols e deu três assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular.

Com Saúl e Carrascal, o Flamengo atinge o limite de estrangeiros no elenco. A CBF prevê que os clubes podem ter nove jogadores de fora do Brasil no elenco. Aliás, o volante Jorginho conta como brasileiro. Isso não impede o Rubro-Negro de contratar mais estrangeiros, já que a limitação é somente nas relações de jogos.