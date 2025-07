Ex-Santos deixa futebol no passado e compete em torneios de tênis: ‘Fui crescendo’

Nem todos os ex-atletas encontram satisfação longe da bola, mas Arouca descobriu um novo propósito empunhando uma raquete. O ex-Santos passou por clubes de ponta do futebol brasileiro antes de pendurar as chuteiras e se redescobrir no tênis, inclusive com participações em disputas amadoras. O encanto fez da prática do esporte habitual na rotina de Marcos.

“Só eu e mais um amigo não jogávamos. Chamavam e não sabíamos. Voltando, combinamos de aprender e fomos fazer aula. Acabei gostando e, agora, virou uma paixão. E está no sangue a questão de competir”, disse em entrevista ao UOL.