Danilo chega ao Rio para atuar pelo Botafogo: ‘Raça e muita determinação’

Novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada, o volante Danilo desembarcou no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (21). Assim, o jogador, que defendia as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra, assinará contrato até julho de 2029, e a negociação girou em torno de 22 milhões de euros (R$ 147 milhões).

“Isso (contratação mais cara) eu soube ali no voo, que meu empresário acabou mandando. Fico feliz. Espero honrar esse dinheiro bem gasto do John Textor com bastante partidas boas e títulos”, disse o jogador que chega para repor a saída de Grego, que acertou com o Al-Rayyan, do Qatar.