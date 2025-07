Com chegada de Saúl, Maestro Júnior vê problema em outro setor no Flamengo: ‘Não emplacou’

Ex-jogador ressalta que clube carioca precisa dar atenção no ataque e da sugestões para o técnico Filipe Luís / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está próximo de oficializar a chegada de Saúl Ñíguez. Apesar disso, o Maestro Júnior vê problema em outro setor da equipe carioca: no ataque. Para ele, o Rubro-Negro precisa definir um centroavante. Dessa forma, o ex-jogador apontou durante o programa “Seleção Sportv”, que o Flamengo precisa de um atacante de referência, uma vez que Juninho ainda não “emplacou”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Precisa, na verdade, arrumar a questão do centroavante. Porque o Juninho ainda não emplacou. A gente vê que tem hora que parece que a coisa vai acontecer. E, naturalmente, ele já fez várias experiências com o próprio Plata. E tá esperando que o Pedro possa contar com suas condições físicas melhores pra poder voltar a ser titular. Eu acho que, nas outras posições de meio ali, você tem várias alternativas. Até o Jorginho jogando de primeiro. O próprio Saúl pode jogar de primeiro volante. O Pedro é o finalizador nato. O Filipe em nenhum momento falou que abriria mão dele”, disse. Pedro voltou de uma grave lesão recente e também teve uma semana de atritos com a diretoria do Flamengo. Apesar do técnico Filipe Luís ter dado um fim a polêmica, o futuro do jogador no clube carioca é incerto. Após ficar dois jogos sem ser relacionado pelo treinador, Pedro foi o autor do gol da vitória do Rubro-Negro no clássico contra o Fluminense no último domingo (21), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, ele começou no banco e entrou no segundo tempo e poucos minutos depois balançou as redes.

Contratações do Flamengo O Flamengo está prestes de anunciar dois reforços, ambos no meio de campo. Na manhã desta terça-feira (22), o Rubro-Negro oficializou, na a chegada do meia Saúl Ñíguez, meio-campista do Atlético de Madrid. O espanhol, de 30 anos, esteve emprestado ao Sevilla e tinha contrato com os Colchoneros até 2026. No entanto, não fazia parte dos planos e negociou a rescisão. Ele desembarca no Rio de Janeiro ainda nesta terça, com previsão de chegada às 17h45 no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Dessa forma, o jogador vai realizar exames médicos na quarta, quando deve assinar o contrato até 2028 com o Rubro-Negro. Com passagens por Atlético de Madrid, Chelsea e seleção espanhola, Saúl chega ao Brasil como uma das principais contratações da janela de transferências do meio do ano. Vale lembrar ainda, que ele atuou ao lado do técnico rubro-negro Filipe Luís no clube espanhol.