Bragantino x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo direto pelas primeiras posições, Bragantino e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta ocupa a terceira posição, com 27 pontos, seis a menos que o líder Cruzeiro. Do outro lado, o Rubro-Negro é o segundo colocado com 30 pontos e um jogo a menos.

Flamengo e Bragantino já se enfrentaram 21 vezes na história, com equilíbrio total. Foram sete vitórias rubro-negras, sete empates e sete derrotas. No último confronto, disputado pelo Brasileiro do ano passado, o Mengão venceu por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Michael e Raul (contra).