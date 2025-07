Atlético vai preparar nova proposta por Portilla, do Talleres, da Argentina

A diretoria do Atlético ainda não desistiu de contratar mais um volante. O alvo continua sendo Juan Camilo Portilla, jogador do Talleres, da Argentina. O colombiano está na mira do clube há pelo menos um mês e chegaria para brigar por vaga no time titular.

No entanto, os argentinos já recusaram duas propostas. Agora, o Atlético prepara uma terceira, já que o Talleres segue fazendo jogo duro para liberar o atleta. Aos 26 anos, Portilla é tratado como prioridade pela diretoria. Nesta terça-feira (22), o jornalista Germán García Grova revelou nas redes sociais que o Galo pretende oferecer 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões) por 50% dos direitos econômicos.