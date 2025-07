Arsenal acerta a contratação do atacante Gyökeres, do Sporting

Sueco é uma das sensações do futebol europeu nos últimos anos e agora voltará ao futebol inglês, em outra fase na carreira

O Arsenal venceu a disputa pelo atacante Viktor Gyökeres, do Sporting. Afinal, o clube inglês acertou a contratação do atacante, que havia informado o desejo de deixar os Leões e buscar uma nova etapa em sua carreira. A negociação, então, gira em torno de 63,5 milhões de euros (cerca de R$ 415 milhões) em taxa fixa, com o acréscimo de 10 milhões de euros em adicional.

Dessa forma, o sueco irá assinar contrato de cinco anos, até junho de 2030, com os Gunners. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações do mercado europeu.