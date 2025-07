Alemanha x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Eurocopa Feminina será definida nesta quarta-feira (23). Alemanha e Espanha se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça, pela semifinal do torneio. Quem vencer o duelo encara a Inglaterra na grande decisão, marcada para o próximo domingo (27). Não há disputa pela terceira e quarta colocações.

Como chega a Alemanha

A Alemanha chega à semifinal da Euro 2025 embalada por uma classificação heroica sobre a França, nos pênaltis, após jogar com uma a menos por mais de 100 minutos. A goleira Ann-Katrin Berger foi destaque com defesas decisivas e até um gol na disputa.

Agora, contra a favorita Espanha, as alemãs confiam no bom retrospecto para buscar a classificação. Isto porque a Alemanha nunca perdeu para La Roja. Contudo, a equipe precisa lidar com alguns desfalques na defesa.

Giulia Gwinn e Sarai Linder, lesionadas, são baixas confirmadas. Além disso, elas se juntam a Kathrin Hendrich e Sjoeke Nüsken, suspensas.