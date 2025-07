‘De la Cruz tem lesão crônica e irreparável’, revela médico do Flamengo

Chefe do departamento médico, José Luiz Runco comenta situação do uruguaio com figuras da política do clube e critica gestão anterior

Mais uma vez, o volante De la Cruz passa por crônicas de lesões, assim como em 2024, no Flamengo. O uruguaio não esteve na relação contra o Fluminense e também está fora da partida contra o Bragantino. O caso do jogador virou debate em grupo de Whatsapp entre personagens importantes do clube. Aliás, o chefe do departamento médico do Rubro-Negro, José Luiz Runco, se pronunciou no grupo e afirmou que o atleta tem “uma lesão crônica e irreparável no joelho direito”. A informação inicial é do “ge”.

“Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente”, escreveu Runco em mensagem.