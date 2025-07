Wesley admite procura de clube da MLS, mas garante foco no Internacional

O atacante Wesley segue como um dos jogadores do Internacional que mais despertam o interesse do mercado. O clube gaúcho não confirma que recebeu uma procura do Portland Timbers, dos Estados Unidos. Entretanto, o camisa 21 reconheceu que houve uma procura, porém evitou se aprofundar sobre o contato. Apesar disso, o jogador garantiu que a sua dedicação está totalmente no Colorado.

“Sempre chega. No início do ano, teve sondagem do América (México), agora acabou de sair outras coisas. Porém, estou focado no Inter”, frisou o atleta.