Torcida do Galo cobra time no aeroporto após derrota para o Palmeiras

Somente o atacante Hulk e o defensor Lyanco foram poupados das reclamações por resultados no Galo

O Atlético-MG perdeu para o Palmeiras no domingo (20), pelo Brasileirão, no Allianz Parque. Ao desembarcar em Belo Horizonte, a delegação encontrou torcedores de organizadas cobrando melhores resultados na temporada.

Hulk, aliás, assumiu a linha de frente ao lado do ídolo e ex-goleiro Victor, representando a comissão técnica e ouvindo as críticas. Apenas ele e o zagueiro Lyanco escaparam das reclamações no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Outros jogadores enfrentaram cobranças diretas, como Gustavo Scarpa, o atacante Júnior Santos e o zagueiro Rômulo, que esteve em campo na derrota.