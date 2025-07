Surpresa? Defesa do Botafogo se destaca no início do ʽAncelotti Wayʼ

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor confiou a Davide Ancelotti a missão de comandar um time corajoso, arrojado e ofensivo após se irritar com a estratégia ultraconservadora do antecessor do italiano, nas oitavas de final do Super Mundial de Clubes, contra o Palmeiras, nos Estados Unidos. Em três partidas (duas oficiais), Ancelottinho não contrariou o Godfather. Basta ver o número elevado de chances que o time alvinegro, com volume de jogo, criou contra Vasco, Vitória e Sport. No entanto, se o ataque ainda peca na definição, a defesa se apresentou como o ponto forte desta nova era. O setor passou incólume das críticas. Afinal, o Glorioso não levou gols, sofreu pouco e viu sua dupla de zaga se destacar com regularidade, firmeza e segurança.

Barboza já estava no grupo desde 2024 e fez parte do melhor ano da história do Mais Tradicional. Argentino naturalizado uruguaio, ele se orgulha de sua “loucura” em campo. Porém, conta com índices altos de cortes e duelos vencidos pelo chão. Ao seu lado, o camisa 20 não tem mais a sobriedade de Bastos, lesionado. A dupla “BB” se desfez em 2025. So que o Glorioso foi ao mercado e trouxe um zagueiro que até agora não falhou. Soberano e fora da curva, Pantaleão veio da Rússia e tomou conta da posição. Na cozinha, o Alvinegro ainda conta com um Vitinho que se sobressaí mais nos quesitos defensivos que ofensivos, e Telles, jogador experiente e com bagagem por Seleção Brasileira. John, sempre bem-posicionado, garantiu intervenções pontuais.