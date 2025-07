Sem trio de astros, Crespo busca soluções no São Paulo

O São Paulo ganhou mais um desfalque para o restante do Campeonato Brasileiro. No clássico do último sábado (19), contra o Corinthians, o meia Oscar sofreu uma fratura nos processos transversos de três vértebras lombares e deve ficar afastado dos gramados por até dois meses. A lesão foi confirmada pelo clube no domingo (20) após exames.

A ausência de Oscar se soma a outras duas baixas importantes. O atacante Lucas Moura passou por um procedimento no joelho direito na sexta-feira passada (18), com o objetivo de “alívio sintomático e otimização do retorno esportivo”. O retorno está previsto para o início de agosto. Além disso, Calleri, que rompeu os ligamentos do joelho em abril, tem retorno previsto apenas para 2026.

Sem o trio de estrelas, Hernán Crespo terá que ser criativo para manter o embalo da equipe, que venceu o Corinthians por 2 a 0 no Morumbis e subiu para a 14ª posição na tabela, com 16 pontos, se afastando momentaneamente da zona de rebaixamento.

Meio-campo terá mudanças

Contra o rival, o técnico argentino escalou o volante Alisson na vaga de Oscar e adotou uma formação com três zagueiros. Aliás, ele atuou no meio-campo junto com Bobadilla e Marcos Antônio, com liberdade para movimentações e trocas de posição. Luciano atuou mais à frente, como segundo atacante ao lado de André Silva.

Essa formação já aconteceu na estreia de Crespo, contra o Flamengo, e deve ganhar sequência nas próximas rodadas com Oscar fora. O treinador aposta na versatilidade de seus meio-campistas para suprir a ausência do camisa 8.