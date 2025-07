Seleção Feminina intensifica preparação para encarar o Paraguai na Copa América

Com duas vitórias na bagagem, Brasil treina em Quito mirando evolução tática e entrosamento coletivo para o restante da competição

A Seleção Brasileira Feminina segue sua preparação no centro de treinamento da LDU, em Quito, no Equador. O foco total da equipe comandada por Arthur Elias é o confronto contra o Paraguai, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América Feminina, marcado para esta terça-feira (22/7), às 21h, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda.