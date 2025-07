Renato Gaúcho explica ausência de Lezcano e Lavega no Fluminense

Desde que voltou da disputa do Mundial de Clubes, o Fluminense ainda não conseguiu pontuar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), o Fla-Flu se encaminhava para um empate sem gols, quando Pedro estufou a rede do goleiro Fábio. Mesmo com a saída de Arias e a lesão de Ganso, o técnico Renato Gaúcho não tem utilizado o paraguaio Lezcano e o uruguaio Lavega, algo que chama a atenção da torcida.

Dessa forma, o comandante tricolor destacou que a dupla necessita de um período a mais de adaptação ao clube e ao futebol brasileiro e projeta corrigir esses problemas antes de utilizá-los.