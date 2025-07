Real Madrid tem interesse no atual Bola de Ouro

Volante do Manchester City está na mira do clube merengue e pode chegar com ajuda de uma possível venda do brasileiro Rodrygo

O Real Madrid está de olho em Rodri, do Manchester City, como o nome ideal para ocupar o lugar deixado por Toni Kroos. De acordo com informações do jornal ‘As’, o clube espanhol acompanha de perto a situação do volante, que ainda não renovou com os ingleses e pode se tornar uma oportunidade de mercado nos próximos meses.

