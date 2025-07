Puma perde espaço com Fernando Diniz e se aproxima de saída do Vasco

Lateral fica de fora dos relacionados no duelo com o Grêmio, em São Januário, por opção do treinador a menos de seis meses do fim do contrato

Sem espaço com o técnico Fernando Diniz, Puma Rodríguez se aproxima do fim de sua passagem com a camisa do Vasco. Afinal, o lateral-direito uruguaio esteve de fora dos relacionados para o jogo contra o Grêmio no último sábado (19), em São Januário, por opção técnica. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, a tendência é que o clube e o jogador busquem um acordo para a rescisão imediata do contrato, que vai até dezembro. Isso deixaria o atleta livre no mercado para acertar com qualquer clube e dar sequência à carreira. Ele soma 93 partidas disputadas pelo Cruz-Maltino, com seis gols e seis assistências.