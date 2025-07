Palmeiras vai atrás de reposição para Ríos, mas Abel releva possível reforço

'Sempre arrumamos soluções internamente', afirmou o treinador português após boa atuação de Lucas Evangelista / Crédito: Jogada 10

A venda de Richard Ríos ao Benfica por cifras milionárias abriu um espaço sensível no meio-campo do Palmeiras. No domingo (20), na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque, coube a Lucas Evangelista a missão de ocupar a vaga do colombiano como segundo volante. Contratado após o Paulistão, o camisa 30 correspondeu à expectativa, marcou seu primeiro gol pelo clube e deve manter-se entre os titulares. Ao menos por ora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A permanência no time, no entanto, pode não ser definitiva. Isso porque o técnico Abel Ferreira confirmou que o Palmeiras está no mercado em busca de uma peça de reposição. “Vamos à procura, se conseguirmos, de uma reposição dentro daquilo que são nossos padrões. Se vier tudo bem. Se não vier, vamos arranjar soluções internamente. Acho que essa é a quarta ou quinta venda acima dos 30 milhões (de euros) que fazemos. Sempre vêm buscar aqui os melhores jogadores do nosso time. Endrick, Estêvão, e sempre arrumamos soluções internamente. E é isso que vamos continuar a fazer”, disse Abel. A escolha por Evangelista neste momento não é fruto do acaso. O volante de 28 anos foi contratado já com a possibilidade de saída de Ríos em vista. O colombiano cresceu de produção nos últimos meses e vinha despertando o interesse do mercado europeu. “Tivemos uma conversa os três. A Leila, eu e o (Anderson) Barros. Sempre digo ao Barros que sempre que nós conseguirmos antecipar uma compra para prever uma venda, é ótimo. E foi o caso do Lucas Evangelista. Nós sabíamos que o Ríos ia sair. Sabíamos disso”, revelou o treinador português.