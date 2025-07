Muricy expõe bastidores da saída de Dorival do São Paulo e comenta ‘turbilhão’ na Seleção

Dirigente tricolor abriu o jogo sobre a transferência do treinador campeão da Copa do Brasil à comissão técnica da CBF

Muricy Ramalho abriu o jogo sobre os bastidores da saída de Dorival Júnior do São Paulo rumo à Seleção Brasileira e expôs de maneira direta a sua opinião sobre o conturbado momento vivido pela equipe nacional nos últimos meses. Em entrevista concedida ao ‘Voz do Esporte’, no Youtube, o atual coordenador de futebol do Tricolor revelou que o clube chegou a moldar o elenco pensando na permanência do técnico.

“A gente praticamente montou um time em cima do que ele pensava, porque ele ia continuar”, explicou. Segundo Muricy, a saída do técnico pegou o São Paulo desprevenido, obrigando o clube a buscar soluções rápidas. Ele revelou o teor da conversa com o treinador assim que soube da proposta da CBF: