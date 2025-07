Manchester United avalia investimento por Emiliano Martínez

O Manchester United já gastou mais de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões) nesta janela de transferências, mas os investimentos devem continuar. De acordo com a imprensa inglesa, o clube avalia a possibilidade de fazer uma proposta ao Aston Villa para contratar o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez.

O United considera oferecer um empréstimo, mas o modelo não agrada ao time de Birmingham. Apesar do desejo de manter o goleiro argentino, campeão da Copa do Mundo em 2022, o Aston Villa já se adiantou e contratou o holandês Marco Bizot como reforço para a posição. Segundo o ‘Daily Mail’, o Villa avalia Martínez, de 32 anos, em cerca de 40 milhões de euros (R$ 260 milhões), valor que pode dificultar um acerto com os Red Devils.

A lesão de Onana, que o tirou da pré-temporada, somada às incertezas sobre seu desempenho ao longo da última temporada, fazem com que o United busque novas opções para o gol. Um dos nomes observados é o do belga Senne Lammens, de 23 anos, atualmente no Royal Antwerp, da Bélgica.

Emiliano Martínez é titular absoluto do Aston Villa há cinco temporadas e soma mais de 200 jogos com a camisa do clube.