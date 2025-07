Lucas Freitas vira dúvida, e Hugo Moura pode jogar na zaga

Após perder o jogo de ida para o Independiente del Valle por 4 a 0, o Vasco terá um grande desafio para chegar às oitavas de final da Sul-Americana. Afinal, o Cruz-Maltino precisa devolver a diferença ou vencer por cinco gols para conseguir reverter o cenário. Contudo, pode ter mais um desfalque. O zagueiro Lucas Freitas não treinou por causa de uma forte gripe e virou dúvida.

Sem Lucas Freitas à disposição na atividade desta terça-feira (21), no CT Moacyr Barbosa, o técnico Fernando Diniz resolveu fazer testes. Assim, o treinador improvisou o volante Hugo Moura na zaga ao lado de João Victor. O comandante, no entanto, não definiu a escalação ainda, mas deve repetir a base da partida de ida, com exceção de Lucas Piton, suspenso.